В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев коронавируса
Полностью выздоровело 13 935 человек.
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В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 14 207 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 11% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.
Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Москве (+1818), Санкт-Петербурге (+1093), Подмосковье (+801), Нижегородской (+431) и Воронежской (+356) областях.
Отмечается, что полностью выздоровело за сутки 13 935 пациентов, а общее число россиян, поборовших болезнь, достигло 3 607 036. За всё время с начала эпидемии в России выявили 4 086 090 случаев коронавируса, зарегистрировали 80 520 летальных исходов, из которых 394 — за последние 24 часа.
Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали первый в мире тест для определения "британского" коронавируса-мутанта.
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