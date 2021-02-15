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В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев коронавируса

Полностью выздоровело 13 935 человек.

15 февраля 2021, 08:04

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 14 207 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 11% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Москве (+1818), Санкт-Петербурге (+1093), Подмосковье (+801), Нижегородской (+431) и Воронежской (+356) областях.

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Отмечается, что полностью выздоровело за сутки 13 935 пациентов, а общее число россиян, поборовших болезнь, достигло 3 607 036. За всё время с начала эпидемии в России выявили 4 086 090 случаев коронавируса, зарегистрировали 80 520 летальных исходов, из которых 394 — за последние 24 часа.

Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали первый в мире тест для определения "британского" коронавируса-мутанта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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