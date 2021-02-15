В Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину "Спутник V"

Власти Казахстана зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V", произведённую на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения CoViD-19 при правительстве республики.

"Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" ("Спутник-V") на территории Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заключение о безопасности, качестве и эффективности препарата от экспертной организации Минздрава страны было получено 13 февраля. На основе этого документа и была направлена заявка на получение регистрационного удостоверения. Казахстан стал 27-й страной, которая одобрила применение "Спутника V".

Предварительно, уже в конце февраля во все регионы страны будет поставлено около 90 тысяч доз вакцины производства КФК.

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