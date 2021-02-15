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Регион
Опубликовано 15 февраля 2021, 12:03
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Лайф публикует видео с моментом обрушения строительных лесов в центре Москвы

Предварительно известно о пострадавших.

Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы. Видео © LIFE

Видео с моментом обрушения строительных лесов в Лубянском проезде в центре Москвы оказалось в распоряжении Лайфа. Как видно на кадрах, конструкция начала падать прямо на прохожих, некоторые успели убежать из опасной зоны.

При этом, по предварительным данным, от одного до четырёх человек всё же пострадали, но пока эта информация не подтверждена. Сейчас движение у места проишествия открыто по одной полосе, оно затруднено. Автолюбителей просят выбирать пути объезда.

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А осенью 2020-го похожий инцидент произошёл в столичном 1-м Тверском-Ямском переулке. Там леса рухнули на прохожих и авто.

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Александра Вишнякова
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