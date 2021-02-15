Тепло наших тел: российские учёные создали ткань для зарядки гаджетов от одежды — фото

Учёные Национального исследовательского технологического университета МИСиС совместно с коллегами из российских вузов и Университета Нигерии создали электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани, которая способна накапливать электричество от тепла человеческого тела и в перспективе заряжать портативные гаджеты. Результаты исследования опубликовал международный научный журнал Sustainability. Документ также оказался в распоряжении Лайфа.











Как рассказали специалисты, одним из передовых направлений в области энергетики является развитие технологий прямого преобразования бросового тепла в электроэнергию. Так, для использования тепла от источников, температура которых не превышает 100 °С, наиболее эффективной технологией стали термоэлектрохимические ячейки (термоячейки), активно исследуемые многими научными группами мира.

По словам учёных, такие ячейки могут преобразовывать попутное тепло в электроэнергию. В будущем они смогут заряжать гаджеты с помощью тепла тела, а автомобильные аккумуляторы — от тепла выхлопных газов. Исследователи отмечают, что у существующих образцов ячеек низкая выходная мощность, однако её можно повысить, если обработать поверхности электродов титаном и оксидом титана. Это позволит снизить внутреннее сопротивление втрое. Так, модифицированная недорогим способом ячейка обеспечивает КПД в 1,37%.

"Наша работа посвящена повышению эффективности термоэлектрохимических ячеек на основе электродов из углеродного волокна и окислительно-восстановительного электролита на основе ферроцианида калия. Мы изучили, как модификация поверхности электрода из углеродного волокна влияет на выходную мощность и параметры термоэлектрохимической ячейки", — говорит эксперт кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Игорь Бурмистров.

Сейчас исследовательский коллектив работает над дальнейшим повышением мощности полученных термоэлектрических модулей и планирует приступить к созданию опытных прототипов устройств на их основе.

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