Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме краж со счетов через мобильные приложения
Хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, отметил регулятор.
Фото © Pixabay
Центробанк предупредил кредитные организации о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники крадут деньги со счетов юридических лиц через мобильные банковские приложения. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора.
Как заявили в ЦБ, хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их осуществляет, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей. В письме приводится в пример случай, когда мошенник зашёл в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, а затем перевёл его в режим отладки, чтобы изучить порядок и структуру вызовов программного интерфейса ДБО.
"Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле "номер счёта отправителя" счёт жертвы", — сказано в документе.
В связи с этим регулятор рекомендовал банкам провести проверки применяемых систем ДБО, а также ввести повышенный контроль за ними.
Ранее кредитные организации предупредили россиян о новой схеме мошенничества под предлогом ипотечных платежей.
Лента новостей
Анна Калашникова сломала зуб о кольцо с бриллиантом, спрятанное в торте от возлюбленного
сегодня в 12:59
Тротуар завален строительными конструкциями: Лайф снял с дрона последствия обрушения лесов в центре Москвы
сегодня в 12:49
"Нормально головой вшатался". Боец Магомед Исмаилов попал в аварию — видео
сегодня в 12:38
Выбор редакции
Центробанк спрогнозировал пик годовой инфляции в феврале
Россиянам объяснили, как распознать финансовую пирамиду
Тротуар завален строительными конструкциями: Лайф снял с дрона последствия обрушения лесов в центре Москвы
Анна Калашникова сломала зуб о кольцо с бриллиантом, спрятанное в торте от возлюбленного
Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника
Комментариев: 0