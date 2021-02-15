Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме краж со счетов через мобильные приложения

Центробанк предупредил кредитные организации о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники крадут деньги со счетов юридических лиц через мобильные банковские приложения. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора.

Как заявили в ЦБ, хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их осуществляет, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей. В письме приводится в пример случай, когда мошенник зашёл в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, а затем перевёл его в режим отладки, чтобы изучить порядок и структуру вызовов программного интерфейса ДБО.