Жалобу на действия СК после госпитализации Навального рассмотрят повторно

Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, который признал законным действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в ситуации с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее ФБК* подал заявление в СКР, требуя возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь Навального 20 августа 2020 года. СКР передал это заявление в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, где впоследствии заключили, что признаков преступления в ситуации с ухудшением состояния здоровья блогера не выявлено. В результате ФБК пожаловался в Ленинский районный суд на бездействие СКР.