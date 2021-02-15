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Жалобу на действия СК после госпитализации Навального рассмотрят повторно

Причина отмены решения суда первой инстанции не уточняется.

15 февраля 2021, 10:05
<p>Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, который признал законным действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в ситуации с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции отменено. Материал направлен на новое судебное разбирательство", — заявили агентству в суде.

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Ранее ФБК* подал заявление в СКР, требуя возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь Навального 20 августа 2020 года. СКР передал это заявление в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, где впоследствии заключили, что признаков преступления в ситуации с ухудшением состояния здоровья блогера не выявлено. В результате ФБК пожаловался в Ленинский районный суд на бездействие СКР.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали, что блогер мог отравиться психостимулятором, однако позже главврач омской больницы назвал основной диагноз. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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