Жалобу на действия СК после госпитализации Навального рассмотрят повторно
Причина отмены решения суда первой инстанции не уточняется.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда
Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, который признал законным действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в ситуации с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции отменено. Материал направлен на новое судебное разбирательство", — заявили агентству в суде.
Ранее ФБК* подал заявление в СКР, требуя возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь Навального 20 августа 2020 года. СКР передал это заявление в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, где впоследствии заключили, что признаков преступления в ситуации с ухудшением состояния здоровья блогера не выявлено. В результате ФБК пожаловался в Ленинский районный суд на бездействие СКР.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали, что блогер мог отравиться психостимулятором, однако позже главврач омской больницы назвал основной диагноз. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
Выбор редакции
Рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана перенесли на 16 февраля
Бывшего главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки
Мишустин отправил в отставку замглавы Минфина и замглавы ФАС
Учёные раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего
В Бурятии учитель дёрнула школьника за больное ухо, и теперь он может лишиться слуха
Комментариев: 0