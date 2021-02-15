В Бурятии учитель дёрнула школьника за больное ухо, и теперь он может лишиться слуха

Десятилетний школьник из села Петропавловка в Бурятии обратился к врачам с жалобами на боли в ухе. Мальчик рассказал, что во время урока учитель схватила и дёрнула его за ухо. Для ребёнка это может обернуться необратимыми нарушениями слуха, сообщает СУ СКР по Республике Бурятия.

По данным следствия, не так давно мальчик перенёс несколько хирургических операций на ухе. Во время урока русского языка он не расслышал задание и не начал делать его вовремя. Тогда-то педагог в наказание и схватила мальчика за больной орган. Действия учителя, по предварительным данным, могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребёнком слуха слева.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлено, к каким последствиям для ребёнка привели действия учителя, и дана оценка степени тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика.

Ранее Лайф рассказывал о том, что ребёнок ослеп на один глаз после представления в московском театре. По словам его матери, во время представления в её сына кто-то из сотрудников направил лазерную указку. Семье пришлось обратиться к врачам. Офтальмолог поставила мальчику предварительный диагноз "лучевой ожог глаз".

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