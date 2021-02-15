Мишустин отправил в отставку замглавы Минфина и замглавы ФАС
Последний был уволен по собственной инициативе.
Андрей Круглов (слева) и Михаил Евраев (справа). Фото © Finparty.ru, ТАСС / Гердо Владимир
Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ об освобождении от занимаемой должности заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Круглов уволен в связи с сокращением его поста. На должность замглавы Минфина он был назначен в мае 2019 года. Теперь у министра финансов РФ осталось десять заместителей.
Мишустин также отправил в отставку заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. В распоряжении уточняется, что он был уволен по собственной просьбе. Должность замглавы службы Евраев занимал с 2018 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Максим Топилин ушёл с должности председателя правления Пенсионного фонда России в связи с переходом на другую работу. Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на этот пост.
Выбор редакции
С января 2022 года заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать онлайн
В Общественном совете при МВД назвали мудрым увольнение "пукающего" майора
В Минтруде опровергли данные о новых выплатах на детей-студентов
Учёные раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего
В Бурятии учитель дёрнула школьника за больное ухо, и теперь он может лишиться слуха
Комментариев: 0