Мишустин отправил в отставку замглавы Минфина и замглавы ФАС

Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ об освобождении от занимаемой должности заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Круглов уволен в связи с сокращением его поста. На должность замглавы Минфина он был назначен в мае 2019 года. Теперь у министра финансов РФ осталось десять заместителей.

Мишустин также отправил в отставку заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. В распоряжении уточняется, что он был уволен по собственной просьбе. Должность замглавы службы Евраев занимал с 2018 года.

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