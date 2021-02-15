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Мишустин отправил в отставку замглавы Минфина и замглавы ФАС

Последний был уволен по собственной инициативе.

15 февраля 2021, 09:42
<p>Андрей Круглов (слева) и Михаил Евраев (справа). Фото © Finparty.ru, ТАСС / Гердо Владимир</p>

Андрей Круглов (слева) и Михаил Евраев (справа). Фото © Finparty.ru, ТАСС / Гердо Владимир

Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ об освобождении от занимаемой должности заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Круглов уволен в связи с сокращением его поста. На должность замглавы Минфина он был назначен в мае 2019 года. Теперь у министра финансов РФ осталось десять заместителей.

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Мишустин также отправил в отставку заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. В распоряжении уточняется, что он был уволен по собственной просьбе. Должность замглавы службы Евраев занимал с 2018 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Максим Топилин ушёл с должности председателя правления Пенсионного фонда России в связи с переходом на другую работу. Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на этот пост.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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