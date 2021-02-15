В Минтруде опровергли данные о новых выплатах на детей-студентов
Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывался, указали в ведомстве.
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В Министерстве труда и социальной защиты РФ опровергли информацию о введении специальных выплат на детей-студентов. Соответствующий комментарий размещён на сайте ведомства.
Отмечается, что министерство ведёт работу по вопросу о том, чтобы учащиеся очных отделений в возрасте до 23 лет учитывались в составе семьи при расчёте среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей. Но эта инициатива не влечёт за собой введения пособий на детей-студентов, такой вопрос не обсуждался и не прорабатывался.
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