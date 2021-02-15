В Минтруде опровергли данные о новых выплатах на детей-студентов

Отмечается, что министерство ведёт работу по вопросу о том, чтобы учащиеся очных отделений в возрасте до 23 лет учитывались в составе семьи при расчёте среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей. Но эта инициатива не влечёт за собой введения пособий на детей-студентов, такой вопрос не обсуждался и не прорабатывался.