СМИ: Германия и США готовятся к переговорам по "Северному потоку — 2"
В Берлине сейчас прорабатывается "пакетное решение", которое должно устроить обе стороны.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
В Берлине идёт подготовка к переговорам с американскими партнёрами на тему реализации проекта "Северный поток — 2". До этого времени предметные переговоры по этому поводу не велись, поскольку в Германии ждут окончательных назначений на важные посты в США. Однако газета Handelsblatt сообщает, что обе стороны сигнализировали о готовности к диалогу.
"Только когда будут названы и утверждены компетентными институтами США контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики Петера Альтмайера в новой американской администрации, тогда, разумеется, будет начат диалог", — рассказали изданию в Минэкономики ФРГ.
В Берлине сейчас прорабатывается "пакетное решение" по реализации "Северного потока — 2", которое должно устроить как Германию, так и Соединённые Штаты, отмечает газета.
Кроме того, большие разногласия между Берлином и Вашингтоном вызывает требование США провести новые переговоры по договору о транзите российского газа в Европу через Украину. Сообщается, что Берлин готов обсуждать эту возможность, однако без автоматизма, к которому стремятся США. Германия беспокоится, что при таком раскладе газоснабжение ФРГ будет сильно зависеть от Украины.
Как ранее сообщал Лайф, в начале февраля немецкие СМИ сообщили о готовности США снять санкции с "Северного потока — 2". Вместе с этим в бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году. Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил эту информацию, отметив, что трубопровод будет построен, несмотря на деструктивные подходы США, которые тормозят процесс.
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