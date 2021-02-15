Жёсткая авария во время гонки NASCAR: 16 авто влетели друг в друга — видео
В итоге заезд пришлось остановить.
16 машин влетели друг в друга во время гонки NASCAR. Видео © Twitter / NASCAR
Новый сезон гонки NASCAR, которая проходит во Флориде (США), стартовал со столкновения 16 машин. Видео инцидента опубликовала пресс-служба мероприятия в "Твиттере".
В самом начале гонки соперники ехали очень плотно. А причиной массового столкновения стали два врезавшихся автомобиля, один из которых развернуло боком. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, но машины получили серьёзные повреждения.
Заезд пришлось остановить, когда он будет возобновлён, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал о более массовом столкновении, но не на гоночной трассе, а на дороге в Кубани. В ДТП попали автобус, 12 легковушек и четыре грузовика.
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