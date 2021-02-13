Стало известно, почему женщины чаще мужчин страдают в ДТП

Женщины намного чаще, чем мужчины, получают серьёзные травмы в ДТП, так как в среднем водят более компактные и лёгкие автомобили. К такому выводу пришли специалисты Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Как отмечается, несмотря на то что мужчины чаще вовлечены в аварии со смертельным исходом, в относительном выражении в пересчёте на одно ДТП для женщин риск погибнуть выше на 20–28%, а получить серьёзные травмы — на 37–73% (точная величина зависит от скорости и других факторов).

"Статистика показывает, что женщины чаще водят более компактные и лёгкие автомобили и они чаще попадают в ДТП с боковым ударом и столкновением передом в зад", — рассказала вице-президент по исследованиям IIHS Джессика Джермакян.

Эксперты проанализировали данные об авариях с травмами с 1998 по 2015 год. Отмечается, что у женщин в три раза выше вероятность травмы средней тяжести, например перелома или сотрясения, при фронтальных ударах. А при боковых столкновениях риск таких травм у обоих полов примерно одинаков, но вероятность получения серьёзных увечий у представительниц прекрасного пола примерно на 50% выше.

Исследователи рассказали, что мужчины в обычных легковушках разбиваются в 60% случаев, женщины в 70%, а в ДТП на рамных пикапах представители сильного пола попадают в четыре раза чаще. Уточняется, что даже внутри автомобилей одного класса мужчины чаще выбирают более тяжёлую и крупную модель, что обеспечивает повышенный уровень безопасности при столкновениях.

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