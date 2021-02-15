Гейтс рассказал, какое испытание ждёт планету после пандемии ковида. Оно будет намного тяжелее

Последствия, вызванные изменением климата на планете, могут нанести по человечеству более серьёзный удар, чем пандемия коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс.

"Решить проблему, связанную с изменением климата, сложнее, чем пандемию, но если мы этого не сделаем, негативные последствия будут намного хуже", — заявил он в интервью испанской газете El Pais.

В беседе с немецким изданием Handelsblatt Гейтс отметил, что в ближайшие пять лет намерен инвестировать около двух миллиардов долларов в борьбу с изменением климата. Средства направят на поддержку стартап-компаний и других проектов. По мнению предпринимателя, климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий, таких, например, как развитие возобновляемых источников энергии.

Ранее Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже нынешней эпидемии коронавируса. Он отметил, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных CoViD-19 и значительно снизить количество летальных исходов.

Авторы