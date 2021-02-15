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Гейтс рассказал, какое испытание ждёт планету после пандемии ковида. Оно будет намного тяжелее

Катастрофу возможно предотвратить с помощью инновационных технологий, считает мультимиллиардер.

15 февраля 2021, 08:33
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Последствия, вызванные изменением климата на планете, могут нанести по человечеству более серьёзный удар, чем пандемия коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс.

"Решить проблему, связанную с изменением климата, сложнее, чем пандемию, но если мы этого не сделаем, негативные последствия будут намного хуже", — заявил он в интервью испанской газете El Pais.

Билл Гейтс предрёк человечеству новые глобальные угрозы

Билл Гейтс предрёк человечеству новые глобальные угрозы

В беседе с немецким изданием Handelsblatt Гейтс отметил, что в ближайшие пять лет намерен инвестировать около двух миллиардов долларов в борьбу с изменением климата. Средства направят на поддержку стартап-компаний и других проектов. По мнению предпринимателя, климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий, таких, например, как развитие возобновляемых источников энергии.

Ранее Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже нынешней эпидемии коронавируса. Он отметил, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных CoViD-19 и значительно снизить количество летальных исходов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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