15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне

15 февраля православные христиане отмечают один из главных и самых древних христианских праздников — Сретение Господне.

Сретение Господне относится к двунадесятым церковным праздникам православной традиции. Известно, что отмечать этот праздник начали ещё в V веке. По мнению богословов, Сретение — это день, когда в лице святого ветхозаветного старца Симеона Ветхий Завет встречается с Новым Заветом — с христианством в облике младенца Иисуса. По сути, праздник посвящён принесению младенца Христа в иерусалимский храм. Согласно ветхозаветному закону, Богородица и её муж Иосиф сделали это на 40-й день после его рождения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

На Сретение верующие особым образом освящают свечи, которые после богослужения в храме люди несут домой. Эту традицию ввёл в русском православии в XVII веке митрополит Киевский Пётр Могила. Считается, что такие свечи служат оберегом для дома и семьи. Кроме того, сегодня освящают воду. Так, вода, освящённая в церкви на Сретение, считается такой же сильной, как и крещенская. Кстати, на Руси воду не носили святить в церковь, как в современности, а собирали её с тающих сосулек.

Согласно традиции, в этот день нельзя игнорировать праздничную храмовую службу и следует обязательно зайти в храм, чтобы прочесть молитву и зажечь свечку. Ещё на Сретение запрещается тяжело трудиться, предаваться грусти и унынию. Также строжайше запрещено конфликтовать и оскорблять других людей.

Кроме того, 15 февраля традиционно отмечается Всемирный день православной молодёжи. По этому случаю Святейший Патриарх Кирилл обращается к молодым людям. Известно, что день православной молодёжи отмечается с 1953 года и берёт своё начало во Франции. В РПЦ же этот праздник был официально установлен в 2002 году, когда патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодёжи.

А ранее в Ватикане сравнили пандемию коронавируса с затянувшимся Великим постом и исходом еврейского народа из Египта и призвали верующих переосмыслить испытания с этой точки зрения.

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