Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне

Кроме того, сегодня Всемирный день православной молодёжи.

15 февраля 2021, 08:21
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

15 февраля православные христиане отмечают один из главных и самых древних христианских праздников — Сретение Господне.

Сретение Господне относится к двунадесятым церковным праздникам православной традиции. Известно, что отмечать этот праздник начали ещё в V веке. По мнению богословов, Сретение — это день, когда в лице святого ветхозаветного старца Симеона Ветхий Завет встречается с Новым Заветом — с христианством в облике младенца Иисуса. По сути, праздник посвящён принесению младенца Христа в иерусалимский храм. Согласно ветхозаветному закону, Богородица и её муж Иосиф сделали это на 40-й день после его рождения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

9 февраля православные почитают память Иоанна Златоуста: что можно и что нельзя делать в этот день

9 февраля православные почитают память Иоанна Златоуста: что можно и что нельзя делать в этот день

На Сретение верующие особым образом освящают свечи, которые после богослужения в храме люди несут домой. Эту традицию ввёл в русском православии в XVII веке митрополит Киевский Пётр Могила. Считается, что такие свечи служат оберегом для дома и семьи. Кроме того, сегодня освящают воду. Так, вода, освящённая в церкви на Сретение, считается такой же сильной, как и крещенская. Кстати, на Руси воду не носили святить в церковь, как в современности, а собирали её с тающих сосулек.

Согласно традиции, в этот день нельзя игнорировать праздничную храмовую службу и следует обязательно зайти в храм, чтобы прочесть молитву и зажечь свечку. Ещё на Сретение запрещается тяжело трудиться, предаваться грусти и унынию. Также строжайше запрещено конфликтовать и оскорблять других людей.

В РПЦ заявили о недопустимости размещения прейскурантов в храмах

В РПЦ заявили о недопустимости размещения прейскурантов в храмах

Кроме того, 15 февраля традиционно отмечается Всемирный день православной молодёжи. По этому случаю Святейший Патриарх Кирилл обращается к молодым людям. Известно, что день православной молодёжи отмечается с 1953 года и берёт своё начало во Франции. В РПЦ же этот праздник был официально установлен в 2002 году, когда патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодёжи.

А ранее в Ватикане сравнили пандемию коронавируса с затянувшимся Великим постом и исходом еврейского народа из Египта и призвали верующих переосмыслить испытания с этой точки зрения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

9 февраля православные почитают память Иоанна Златоуста: что можно и что нельзя делать в этот день

9 февраля, 09:15

Без уборки, но с застольем. Как христиане встречают праздник Покров Пресвятой Богородицы

14 октября, 07:44

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме краж со счетов через мобильные приложения

сегодня в 10:11

Жалобу на действия СК после госпитализации Навального рассмотрят повторно

сегодня в 10:05

Учёные раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего

сегодня в 09:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1