"Новые люди" помогут студентам добиться скидок за образование

8 февраля студенты российских вузов вернулись в аудитории. Событие долгожданное — из-за CoViD-19 прошлый учебный год и начало нынешнего вышли неоднозначными. Студентам приходилось учиться дистанционно, а качество удалённого обучения в целом по стране хуже, чем очного. Это признал и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— Да, качество удалённого образования отличается от качества очного образования, потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по монитору. Но это вынужденная необходимость, — заявил в конце года Фальков журналистам.

Партия "Новые люди" провела в социальных сетях опрос студентов, в нём приняли участие более двух тысяч человек. Из них 66,5% считают, что качество образования на дистанционке снизилось. Около 21,4% участников опроса не заметили изменений в качестве образовательного процесса, и лишь 12,1% студентов считают, что качество образования стало выше.

— Мы видим, что качество образования снизилось, а плата за обучение ежегодно растёт, — обозначил проблему лидер партии Алексей Нечаев.

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По словам политика, в связи с эпидемией коронавируса в особенно тяжёлой ситуации оказались студенты, получающие высшее образование на платной основе, которых, по данным Минобрнауки, 49,6% (около двух миллионов человек). Пандемия существенно ограничила доходы родителей. Студенты из-за ограничения работы кафе и ресторанов потеряли возможность для подработки. При этом стоимость обучения в некоторых ведущих учебных заведениях превышает 500 тысяч рублей в год. За такие деньги человек вправе рассчитывать на получение современного образования. Но с качеством во время пандемии как раз и не всё обстояло гладко.

Интернет пестрит жалобами школьников, студентов и их родителей на технические проблемы с подключением к образовательным платформам. Не всегда удавалось обеспечить достаточную скорость интернет-соединения, из-за чего занятия либо срывались полностью, либо проходили в усечённом формате, к примеру, без видеокартинки.

Напомним, на пресс-конференции президента Владимира Путина 17 декабря был поднят вопрос дистанционного образования в стране. По мнению главы государства, "качество образования в России могло стать хуже из-за перехода в онлайн". Президент также высказал мысль, что "при переходе на дистанционное образование некоторые вузы могли бы снизить плату за обучение, если у них есть такая возможность".

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Министерство образования и науки заняло нейтральную позицию, разрешив вузам принимать решения на своё усмотрение. В результате в подавляющем большинстве вердикты ректоров были не в пользу студентов. Имели место, впрочем, и исключения. Так, руководство Московского государственного университета выделило 30 миллионов рублей на компенсацию издержек, связанных с дистанционной формой обучения. Случилось это после того, как студенты подготовили документы для обращения в суд. Но эта уступка на сегодняшний день едва ли не единственная — региональные вузы следовать примеру МГУ не спешат. А в российских судах уже лежат исковые заявления студентов с требованием о пересмотре цен в период дистанционного обучения.

— Мы весной запускали во "ВКонтакте" кампанию за перерасчёт стоимости всем студентам за период обучения на удалёнке, — рассказал председатель Всероссийского студенческого союза, руководитель правозащитного проекта "Студенческий дозор" Олег Цапко.

В итоге петицию подписали почти 30 тысяч человек. — Я принимал участие в прямой линии с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, я показал ему нашу петицию и задал вопрос о мерах поддержки российских студентов в условиях эпидемии, — сказал Олег Цапко. — В ответ на наше предложение о перерасчёте стоимости обучения в вузах министр ответил, что это возможно только в случае снижения качества образования.

Андроник Арутюнов, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность", предлагает назначить компенсацию не только платникам, но и студентам, обучающимся на бюджетной основе, а также аспирантам и педагогам.

— Преподаватели пострадали от последствий пандемии не меньше студентов, — считает эксперт. — Для проведения дистанционного занятия многим пришлось докупать технику — веб-камеру, планшет… А какие нагрузки пришлось пережить преподавателям. Ведь на подготовку онлайн-занятия уходило в два раза больше времени, чем на лекцию в аудитории. Совершенно другой формат, это сильная нагрузка.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев ещё в конце 2020 года обратился в Министерство образования и науки с предложением предоставить студентам российских вузов, обучающимся на платной основе, скидку в размере 30% на весь период дистанционного обучения. А расходы на это учебных заведений компенсировать за государственный счёт.

При этой схеме Минобрнауки собирает заявки от вузов и в рамках специальной субсидии из средств антикризисного фонда датирует им выпадающие доходы, которые учебные заведения получают от учащихся на коммерческой основе. Смарт-решение "Новых людей", как в партии называют свои инициативы, заключается в том, чтобы за счёт федерального бюджета компенсировать траты студентам-платникам, но при этом не должны пострадать сами вузы и их доход.

— Государство должно поощрять стремление молодых людей к приобретению знаний. Тем более если человек оплачивает обучение из собственного кармана, — считает Алексей Нечаев. — К нам в партию поступают многочисленные жалобы студентов со всей страны на то, что качество дистанционного образования ниже очного. Поэтому мы поддерживаем требования студентов и считаем, что цена на обучение должна быть снижена. Государству потом эти расходы вернутся сторицей, когда нынешние студенты, в том числе и благодаря этой помощи, станут квалифицированными специалистами и будут развивать экономику, лечить людей, учить детей, будут востребованными людьми, смогут содержать свои семьи.

Алексей Нечаев уверен, что если обращения в суды будут массовыми, то проблему удастся решить в обозримой перспективе: "Правота, безусловно, на стороне студентов. Но свои права надо отстаивать. Для этого существуют действенные цивилизованные способы. Обращение в суд только одно из них. У нас в стране четыре миллиона студентов, эти голоса просто невозможно не услышать".

На стороне студентов — закон об образовании. Согласно ему, если студент не удовлетворён качеством занятий, он может расторгнуть договор в одностороннем порядке и вернуть себе часть уплаченных денег за некачественные услуги.

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