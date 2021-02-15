Греф рассказал, как в 90-е коллеги опасались покушения на него
Беспокойства были связаны с обстановкой в Петербурге в то время.
Герман Греф. Фото © ТАСС / Щербак Александр
В документальном многосерийном фильме "Крепость", посвящённом роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики после распада СССР, глава Сбера Герман Греф рассказал, что коллеги опасались за его жизнь после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году.
"Тогда было всё на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали: "Тебе лучше уезжать". Честно говоря, ещё очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь. Я этого не чувствовал и не очень хотел переезжать. У меня были разговоры и с Кудриным, и с другими коллегами", — сказал Греф, который, к слову, с 1994 по 1997 год работал в Комитете мэрии по управлению городским имуществом.
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По словам спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, в 90-е годы занимавшего посты в российском правительстве, работа в то время была сопряжена с большими рисками.
"Убийство моего ближайшего товарища Миши Маневича, вице-губернатора города, убитого бандитами, — это что, маленькие риски, что ли? У тебя со всех сторон всё рушится, каждый поставлен на свой участок — держи его, зубы сжал и держи. У тебя город — значит, за город отвечаешь, у тебя госимущество — значит, за госимущество отвечаешь, у тебя экономика — значит, за экономику. Всё, вперед", — сказал Чубайс в фильме.
Российский экономист и политический деятель Михаил Маневич работал в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга с 1992 года, а в 1994-м его возглавил. С 1996 года параллельно занимал пост вице-губернатора города. Был убит утром 18 августа 1997 года на Невском проспекте.
Документальный фильм "Крепость" посвящён роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики после распада СССР и преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. В картине, в частности, принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, ранее возглавлявший правительство, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные и политические деятели, сыгравшие в разные годы заметные роли в становлении новой экономики России. Премьера фильма состоится 24 февраля на видеосервисе Start.
А ранее Лайф писал, что в документальном фильме Trump Takes on the World рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина.
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