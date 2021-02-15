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В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей — видео

Предварительно, двум людям потребовалась помощь медиков.

15 февраля 2021, 09:19

В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы, на Тверской улице, столкнулось пять автомобилей, в том числе машины такси. Лайф публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, что очень сильно пострадал автомобиль такси, который развернуло поперёк движения. В него с двух сторон влетели две легковушки, одна из которых явно оказалась на встречной полосе. По данным источника Лайфа, предварительно, двоим участникам ДТП понадобилась помощь медиков.

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Сейчас на месте происшествия работают городские службы, из-за аварии образовалась большая пробка.

Ранее Лайф рассказывал о столкновении грузовика и минивэна в Москве, в результате которого погиб один человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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