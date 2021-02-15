В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей — видео
Предварительно, двум людям потребовалась помощь медиков.
В центре Москвы, на Тверской улице, столкнулось пять автомобилей, в том числе машины такси. Лайф публикует видео с места происшествия.
На кадрах видно, что очень сильно пострадал автомобиль такси, который развернуло поперёк движения. В него с двух сторон влетели две легковушки, одна из которых явно оказалась на встречной полосе. По данным источника Лайфа, предварительно, двоим участникам ДТП понадобилась помощь медиков.
Сейчас на месте происшествия работают городские службы, из-за аварии образовалась большая пробка.
Ранее Лайф рассказывал о столкновении грузовика и минивэна в Москве, в результате которого погиб один человек.
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