Лайф выяснил личность женщины, из-за которой экс-полицейский из Костромы расчленил коллегу

Женщиной, из-за которой между экс-полицейскими в Костроме произошёл конфликт, закончившийся кровавой резнёй, оказалась экс-супруга одного из них. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, во время распития спиртных напитков на квартире у Алексея Бахрушева (имя изменено) между собутыльниками вспыхнула ссора. Причиной размолвки стала 34-летняя бывшая жена Алексея Алина (имя изменено).

Согласно предварительной версии, один из собутыльников, бывший полицейский Сергей Волунов (имя изменено), конфликтовал с Бахрушевым. Волунов и ещё двое его приятелей стали избивать хозяина квартиры и его приятеля, также экс-сотрудника МВД Александра Горюнова. Позднее, когда друзья Волунова уехали, он окончательно потерял контроль и забил насмерть Горюнова. При этом Бахрушеву пообещал, что его ждёт такой же конец. Убитого Волунов расчленил в ванной и, так как был пьян, уснул. Этим и воспользовался Бахрушев. Он покинул квартиру и позвал на помощь.

Бывшая супруга хозяина квартиры, в которой было совершено убийство. Фото © Соцсети

Как сообщил нам источник, правоохранителям удалось задержать всех троих нападавших. Приятели подозреваемого в жестокой расправе пояснили, что убитому Горюнову лишь врезали несколько раз, а как только увидели, что Волунов не в себе, то сразу покинули квартиру. Сейчас с подозреваемым работают следователи, но от дачи показаний мужчина отказался. Его арест запланирован на 15 февраля. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

А на днях под Петербургом пенсионер убил свою собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы.

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