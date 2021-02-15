Сталактит высотой с двухэтажный дом вырос в Архангельске, но местные службы не торопятся его убирать

Сама ледяная глыба имеет жёлтый оттенок. Предположительно, такой цвет появился из-за красителя, который добавляют в тепловые сети для фиксации протечек. Как уточняет телеграм-канал, три дня назад власти Архангельска заявили, что ликвидируют "чудо природы" в ближайшее время. Однако местные службы не торопятся этого делать и сталактит до сих пор стоит на месте.