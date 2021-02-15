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Сталактит высотой с двухэтажный дом вырос в Архангельске, но местные службы не торопятся его убирать

Жильцы не рады новой достопримечательности.

15 февраля 2021, 11:44

Сталактит высотой с двухэтажный дом вырос в Архангельске. Видео © "Архангельск № 1"

В одном из районов Архангельска появилась новая достопримечательность — огромная глыба льда размером с двухэтажный дом. Как сообщает телеграм-канал "Архангельск № 1", ледяной сталактит с каждым днём продолжает расти, пугая местных жителей.

Фото © "Архангельск № 1"

Фото © "Архангельск № 1"

Сама ледяная глыба имеет жёлтый оттенок. Предположительно, такой цвет появился из-за красителя, который добавляют в тепловые сети для фиксации протечек. Как уточняет телеграм-канал, три дня назад власти Архангельска заявили, что ликвидируют "чудо природы" в ближайшее время. Однако местные службы не торопятся этого делать и сталактит до сих пор стоит на месте.

На Урале прокуратура сочла нормальным состояние общежития "со сталактитами"

На Урале прокуратура сочла нормальным состояние общежития "со сталактитами"

Ранее Лайф писал о том, что под Челябинском жилой дом превратился в ледяную пещеру. В подъезде растут сталактиты и сталагмиты, а стены покрыты толстым слоем льда. Люди вынуждены проживать в разваливающемся здании.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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