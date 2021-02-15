В Кремле рассказали, когда обнародуют решение Путина по кандидатам в ЦИК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не стал анонсировать сроки формирования списка по квоте главы государства (так называемой президентской пятёрки) в новый состав ЦИК.

"Когда президент примет такое решение, мы его обнародуем", — заявил журналистам представитель Кремля.

Напомним, ЦИК состоит из 15 членов. Пять из них назначаются Госдумой по предложению фракций (по одному от фракции плюс один от группы депутатов), пять — Совфедом и ещё пять — президентом. Полномочия действующего состава ЦИК истекают в марте 2021 года.

Ранее стало известно, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдёт в шести российских регионах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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