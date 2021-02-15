Песков не стал комментировать интервью Ивана Сафронова
Он отметил, в Кремле видели и читали публикацию в "Коммерсанте", но оценивать её никак не могут.
Иван Сафронов в Лефортовском районном суде.
Фото © Агентство "Москва"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать интервью экс-советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В материале, который ранее опубликовал "Коммерсант", Сафронов рассказал, как познакомился и помогал в раскрутке бизнес-идеи своему предполагаемому вербовщику — чешскому журналисту Мартину Ларишу.
"Мы действительно видели это интервью, мы его читали, но я никак не могу его комментировать. Всё-таки идёт следствие", — пояснил журналистам Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что "виновность или невиновность" человека может определить только суд.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.
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