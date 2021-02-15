Песков объяснил, почему фильм о "дворце" под Геленджиком не повлиял на рейтинг Путина
Доверие к главе государства строится на его делах, а не на чьих-то инсинуациях, отметили в Кремле.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему, несмотря на большое количество просмотров, фильм о так называемом дворце под Геленджиком не повлиял на рейтинг главы государства.
"Фильм рейтинговый, но то, о чём в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома объявился, и то, что там происходит в доме, тоже информация появилась из первых уст, что называется. И о планах использования этого объекта было объявлено — планы по коммерческому использованию. И, соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньём. В целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно. И, конечно, реальный рейтинг Путина, рейтинг доверия его работе — он зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", — сказал представитель Кремля.
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Напомним, 25 января Путин впервые прокомментировал расследование блогера Алексея Навального о "дворце" под Геленджиком. Глава государства назвал фильм компиляцией и монтажом, а также процитировал фразу из романа "Двенадцать стульев": "Скучно, девочки". По мнению Путина, создание подобных слухов связано с попыткой "промыть мозги" россиянам.
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