Добавит перца: астролог рассказал, чем грозит сближение Луны с Марсом

Совсем скоро россияне смогут наблюдать на ночном небе сближение Луны и Марса. Необычное явление случится в ночь с 18 на 19 февраля, а жители Башкирии смогут разглядеть его лучше всех. А вот что принесёт сближение Луны и Марса с точки зрения звёзд, рассказал Лайфу астролог Александр Зараев.

По его словам, "соединение" Луны с Марсом в знаке Водолея является недостаточно устойчивым. Поэтому в период с 18 по 25 февраля может присутствовать нестабильность в отношениях, а также это не лучшее время для романтических знакомств, поскольку встречи могут обернуться быстрой разлукой. Астролог советует в этот период вести более спокойный и интровертный образ жизни.

"Само по себе сближение не даёт сильной энергии, но выступает как дополнительный фактор, который "добавит перца". Заканчивается период нестабильности и поиска, начинается астрологический пост", — пояснил он.

Как рассказал специалист, 25 февраля Луна войдёт в созвездие Рыб. Именно с этого дня наступает период внутреннего самоочищения и сброса старых программ.

"В первую очередь это будет сказываться на отношениях между полами. Если кто-то хочет сохранить отношения, то придётся, как по тонкому льду, балансировать между чувствами", — предупредил Зараев.

Также астролог рекомендовал быть особенно аккуратными с 18 по 24 февраля, так как в этих числах "состояние биосферы будет нестабильным и негативным". Поэтому лучше отложить важные дела на другие дни.

Ранее астролог рассказала об эффективном ритуале, который поможет привлечь любовь. Он подходит как для одиноких людей, так и для тех, у кого уже есть вторая половинка.

Авторы