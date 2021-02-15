Тамада "заплатил" мошенникам 45 тысяч за поездку из Москвы в Рыбинск, но никуда не уехал
С помощью перевода парень пытался забронировать место в авто.
Фото © Pixabay
В Москве ведущий корпоративов пострадал от мошенников, которые обманом получили от него 45 тысяч рублей. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
27-летний молодой человек оставил в приложении "Блаблакар" заявку на поездку из столицы в Рыбинск (Ярославская область). Спустя некоторое время нашёлся попутчик, который предложил пострадавшему якобы забронировать место в автомобиле, заплатив 400 рублей. Для этого мошенник прислал молодому человеку ссылку, чтобы тот ввёл данные карты. После этого у ведущего со счёта сняли 45 тысяч рублей.
Отмечается, что номер "попутчика" отражается в специальном приложении (база телефонных номеров c информацией о том, как записаны их владельцы) как "Перелёты авиакомпании". Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что мошенники обманули российского актёра под предлогом покупки объектива.
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