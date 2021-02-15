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Тамада "заплатил" мошенникам 45 тысяч за поездку из Москвы в Рыбинск, но никуда не уехал

С помощью перевода парень пытался забронировать место в авто.

15 февраля 2021, 10:53

Фото © Pixabay

В Москве ведущий корпоративов пострадал от мошенников, которые обманом получили от него 45 тысяч рублей. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

27-летний молодой человек оставил в приложении "Блаблакар" заявку на поездку из столицы в Рыбинск (Ярославская область). Спустя некоторое время нашёлся попутчик, который предложил пострадавшему якобы забронировать место в автомобиле, заплатив 400 рублей. Для этого мошенник прислал молодому человеку ссылку, чтобы тот ввёл данные карты. После этого у ведущего со счёта сняли 45 тысяч рублей.

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Отмечается, что номер "попутчика" отражается в специальном приложении (база телефонных номеров c информацией о том, как записаны их владельцы) как "Перелёты авиакомпании". Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, что мошенники обманули российского актёра под предлогом покупки объектива.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Николай Озеров
Николай Озеров

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