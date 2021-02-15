"Замечательный атлет и потрясающий мыслитель": Шварценеггер рассказал, каким ему запомнился легендарный Юрий Власов

Голливудский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер поделился воспоминаниями о легендарном советском тяжелоатлете Юрии Власове, который умер на 86-м году жизни. Актёр назвал Власова уникальным человеком и отметил, что ему повезло быть знакомым с ним лично.

"Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" — просто слово. Он был первым, кто взял вес в 200 кг. Благодаря таким, как он, я не говорю, что сделал себя сам. Этот человек был не только замечательным атлетом — он был потрясающим мыслителем: говорил о поэзии и политике как профессор и носил с собой больше книг, чем весов. Он говорил, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей планеты и верил, что настоящая сила исходит из слов", — написал Шварценеггер в "Твиттере".

Власов — чемпион Олимпийских игр в Риме 1960 года, четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и пятикратный — СССР. Власов стал кумиром для Арнольда Шварценеггера — в 1961 году на чемпионате мира в Вене щуплого на тот момент подростка познакомили с советским тяжелоатлетом, а выступление Власова вдохновило будущего "мистера Олимпия" на упорные тренировки.

Прославился Власов не только благодаря спортивным достижениям. Он стал известен как автор многочисленных публицистических повестей и рассказов. Апофеозом его творчества стал трёхтомник о революции "Огненный крест".

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