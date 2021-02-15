Сугробы в Москве недобрали всего сантиметр до рекорда, а впереди ещё морозы до -26

В Москву в ближайшее время придут сильные морозы, но надолго они не задержатся. Об этом в беседе с Лайфом рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

"Не исключено, что уже предстоящей ночью в Москве будет минус 24–26 градусов, и ночь 16-го числа будет самой холодной с начала нынешней зимы," — отметила синоптик.

Погода смягчится уже в праздничные дни — 21, 22 и 23 февраля, — но это нельзя назвать полноценной оттепелью, отметила Позднякова. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Лайфу, что 2021 год стал вторым в ранге самых снежных благодаря прошедшему накануне снегопаду.

"Одного сантиметра недобрали до рекорда, а если бы два сантиметра, то рекорд был бы перекрыт", — сказал метеоролог.

Синоптик отметил, что на прошедших выходных высота снежного покрова в столице составила 59 сантиметров, в то время как рекордное значение — 60.

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов превысила полметра. А ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что полностью расчистить Москву от выпавшего снега планируется в течение пяти суток.

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