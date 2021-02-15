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Сильный снегопад стал причиной опоздания трети москвичей на работу

Более половины из них получили за это наказание.

15 февраля 2021, 06:32

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сильный снегопад, прошедший в Москве, стал причиной опоздания на работу трети жителей города. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", сообщает РИА "Новости".

Так, не смогли добраться на работу вовремя 33% участников опроса, а 47% респондентов не испытали таких проблем. Отпросились у начальства и работали в эти дни удалённо 7% опрошенных, 13% москвичей отдыхали на законных выходных.

При этом более половины москвичей (52%), которые опоздали на работу, получили санкции со стороны руководства. 16% из них заявили, что им пришлось дольше задерживаться на работе, 14% писали объяснительную, ещё 12% респондентов получили выговор от начальства, а 8% участников опроса пригрозили вычетом из зарплаты. Уволенным за опоздание оказался 1% опрошенных.

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39% москвичей рассказали, что им помешали пробки на дорогах, появившиеся из-за снегопада, 27% опрошенных также отметили перебои в работе общественного транспорта, а 22% обратили внимание на рост цен на такси в связи с непогодой. 2% участников исследования рассказали, что попали в аварию. При этом 35% москвичей не сталкивались с транспортными проблемами из-за метели.

Недомогание из-за аномальной погоды почувствовали 22% участников опроса, 19% пожаловались на снижение работоспособности, а 10% респондентов заявили, что простудились из-за непогоды.

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Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов превысила полметра. А ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что полностью расчистить Москву от выпавшего снега планируется в течение пяти суток.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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