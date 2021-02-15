Житель Красноярска осуждён на шесть лет за призывы к терроризму в соцсетях
К пропаганде противоправной деятельности в Интернете он пытался склонить и своего знакомого.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
Житель Красноярска оказался на скамье подсудимых и был приговорён к шести годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"Установлено, что в июне 2019 года подсудимый со своей персональной страницы в одной из социальных сетей разместил к материалам других пользователей комментарий, в котором призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывал и пропагандировал терроризм", — говорится в сообщении.
Кроме того, молодой человек пытался подговорить своего 20-летнего знакомого, чтобы тот разместил на своей странице в соцсетях материалы с призывами к осуществлению террористической деятельности и её пропаганде. В итоге парня приговорили сразу по двум статьям — о содействии террористической деятельности и о публичных призывах к её осуществлению. Из шести лет лишения свободы, назначенных приговором, в тюрьме он будет отбывать первые два года, а остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Лайф сообщал, что в колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве — в столичной гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный Ряд" в 1999 году.
Выбор редакции
В Красноярске полыхает склад с горюче-смазочными материалами — видео
США вновь включили Кубу в список стран – спонсоров терроризма
"Изо рта пошла пена, начались судороги": жительница Пензы родила восьмого ребёнка и чуть не лишилась жизни
Россияне Медведев и Рублёв встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии
В ДНР совершено покушение на командира Народной милиции с позывным Длинный
Комментариев: 0