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Житель Красноярска осуждён на шесть лет за призывы к терроризму в соцсетях

К пропаганде противоправной деятельности в Интернете он пытался склонить и своего знакомого.

15 февраля 2021, 06:23

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Житель Красноярска оказался на скамье подсудимых и был приговорён к шести годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Установлено, что в июне 2019 года подсудимый со своей персональной страницы в одной из социальных сетей разместил к материалам других пользователей комментарий, в котором призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывал и пропагандировал терроризм", — говорится в сообщении.

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Кроме того, молодой человек пытался подговорить своего 20-летнего знакомого, чтобы тот разместил на своей странице в соцсетях материалы с призывами к осуществлению террористической деятельности и её пропаганде. В итоге парня приговорили сразу по двум статьям — о содействии террористической деятельности и о публичных призывах к её осуществлению. Из шести лет лишения свободы, назначенных приговором, в тюрьме он будет отбывать первые два года, а остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Лайф сообщал, что в колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве — в столичной гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный Ряд" в 1999 году.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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