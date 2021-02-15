"Изо рта пошла пена, начались судороги": жительница Пензы родила восьмого ребёнка и чуть не лишилась жизни

Жительница Пензы, 33-летняя Екатерина Хомченко, совсем недавно стала мамой в восьмой раз, однако роды чуть было не стоили ей жизни. Об этом сообщает StarHit.

Очередная беременность протекала у женщины достаточно легко и не было никаких беспокойств по поводу здоровья. Врачи назначили Екатерине кесарево сечение, но во время операции что-то пошло не так. По словам самой роженицы, она очнулась от анестезии во время процесса хирургического вмешательства и начала испытывать невыносимую боль.

Женщина потеряла много крови, возникло серьёзное осложнение — отёк лёгких. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти молодую маму.

"Слышу голоса, говорящие о моём большом давлении, о кровопотере 1170 мл, пульс высокий, я и сама чувствую бешеное сердцебиение. Начинаю задыхаться, у меня во рту эндотрахеальная трубка, за меня дышит аппарат ИВЛ, но я всё равно задыхаюсь! <...> У меня изо рта пошла пена, начались судороги", — вспоминает Екатерина.

К счастью, медикам удалось спасти женщину. Поначалу врачи думали, что у неё во время операции случился инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился. Специалисты до сих пор не могут предположить, что же произошло на самом деле.

Сейчас с мамой и малышкой всё хорошо, они уже дома рядом с семьёй.

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