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В Японии заявили о намерении решить территориальный вопрос с РФ по Курилам

Ранее Владимир Путин рассказал, что Москва будет развивать отношения с Токио, не противореча конституции.

15 февраля 2021, 04:37

Остров Итуруп. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Япония намерена добиться решения территориального вопроса с Россией по Курилам и готова к упорным переговорам. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — отметил Като.

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Он также пояснил, что после принятия поправок в Конституцию РФ была подтверждена договорённость об ускорении переговоров о принятии мирного договора на основании декларации 1956 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к развитию отношений с Токио без противоречий конституции.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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