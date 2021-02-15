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В США задержали вооружённую семейную пару, которая пыталась передать письмо Байдену

При этом о содержании послания пока ничего не известно.

15 февраля 2021, 04:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вооружённую семейную пару, которая хотела передать письмо президенту США Джо Байдену, задержали на контрольно-пропускном пункте возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC4.

По данным Секретной службы, супруги подошли к правоохранителям и сообщили, что прибыли встретиться с Байденом и передать ему письмо. 66-летнюю женщину сразу после этого задержали, так как заметили у неё оружие.

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После этого был обнаружен автомобиль супругов, в котором находился ещё один пистолет. В итоге женщина и её муж были арестованы.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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