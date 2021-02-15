В США задержали вооружённую семейную пару, которая пыталась передать письмо Байдену
При этом о содержании послания пока ничего не известно.
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Вооружённую семейную пару, которая хотела передать письмо президенту США Джо Байдену, задержали на контрольно-пропускном пункте возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC4.
По данным Секретной службы, супруги подошли к правоохранителям и сообщили, что прибыли встретиться с Байденом и передать ему письмо. 66-летнюю женщину сразу после этого задержали, так как заметили у неё оружие.
После этого был обнаружен автомобиль супругов, в котором находился ещё один пистолет. В итоге женщина и её муж были арестованы.
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