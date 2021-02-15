Во Владивостоке арестовали третьего подозреваемого в нападении на полицейских на незаконной акции
Он заключён под стражу на два месяца.
Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов
Суд во Владивостоке арестовал третьего задержанного, которого подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время незаконной акции 23 января. Об этом РИА "Новости" сообщили в СУ СКР по Приморью.
Известно, что мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее суд во Владивостоке арестовал другого подозреваемого в применении насилия в отношении полицейских в ходе несанкционированной акции 23 января. Перед этим 39-летний мужчина сам явился в отдел полиции с повинной в сопровождении правозащитника.
Помимо вышеперечисленных в городе был арестован ещё один местный житель. Во время митинга он схватил сотрудника ОМОНа за шею и попытался повалить на землю, а затем несколько раз ударил.
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