Политолог предложил ввести в России уголовную ответственность за оскорбление ветеранов
Он отметил, что они заслужили благодарность и уважение всех будущих поколений.
Фото © ТАСС / Игорь Онучин
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести в стране уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT.
Орлов отмечает, что они ежедневно рисковали своей жизнью и здоровьем ради спасения народа от истребления и заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений. Однако находятся те, кто позволяет себе различные оскорбления в адрес ветеранов.
В этой связи политолог просит внести в УК РФ отдельную статью за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла. Орлов предложил в качестве наказания установить штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, исправительные работы на срок либо до 360 часов, либо до года, а также лишение свободы на срок до одного года.
Выбор редакции
Эксперт-лингвист подтвердила факт оскорбления Навальным ветерана
Шотландца арестовали за оскорбление умершего ветерана, который собрал $45 миллионов для врачей
Сильный снегопад стал причиной опоздания трети москвичей на работу
В ДНР совершено покушение на командира Народной милиции с позывным Длинный
Житель Красноярска осуждён на шесть лет за призывы к терроризму в соцсетях
Комментариев: 0