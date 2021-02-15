Политолог предложил ввести в России уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Орлов отмечает, что они ежедневно рисковали своей жизнью и здоровьем ради спасения народа от истребления и заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений. Однако находятся те, кто позволяет себе различные оскорбления в адрес ветеранов.

В этой связи политолог просит внести в УК РФ отдельную статью за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла. Орлов предложил в качестве наказания установить штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, исправительные работы на срок либо до 360 часов, либо до года, а также лишение свободы на срок до одного года.