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Политолог предложил ввести в России уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Он отметил, что они заслужили благодарность и уважение всех будущих поколений.

15 февраля 2021, 03:16
<p>Фото © ТАСС / Игорь Онучин</p>

Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести в стране уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT.

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Орлов отмечает, что они ежедневно рисковали своей жизнью и здоровьем ради спасения народа от истребления и заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений. Однако находятся те, кто позволяет себе различные оскорбления в адрес ветеранов.

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В этой связи политолог просит внести в УК РФ отдельную статью за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла. Орлов предложил в качестве наказания установить штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, исправительные работы на срок либо до 360 часов, либо до года, а также лишение свободы на срок до одного года.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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