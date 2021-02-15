ФСБ задержала группу, финансировавшую террористов
В прошлом году они регулярно переводили деньги на карты для нужд группировки.
Кадр из видео © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
ФСБ задержала в Томской и Новосибирской областях участников межрегиональной ячейки террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*, которые занимались её финансированием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление ведомства по Новосибирской области.
"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещённой в РФ международной террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*, причастных к финансированию террористической деятельности", — говорится в сообщении.
В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и россиянина возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По версии следствия, в прошлом году они регулярно переводили деньги на карты для нужд группировки.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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