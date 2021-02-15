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ФСБ задержала группу, финансировавшую террористов

В прошлом году они регулярно переводили деньги на карты для нужд группировки.

15 февраля 2021, 03:45
<p>Кадр из видео © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС</p>

Кадр из видео © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ задержала в Томской и Новосибирской областях участников межрегиональной ячейки террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*, которые занимались её финансированием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление ведомства по Новосибирской области.

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"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещённой в РФ международной террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*, причастных к финансированию террористической деятельности", — говорится в сообщении.

В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и россиянина возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По версии следствия, в прошлом году они регулярно переводили деньги на карты для нужд группировки.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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