В Южно-Сахалинске подростки устроили драку со стрельбой и набросились на очевидцев — видео
Полиция на вызов граждан так и не приехала.
В Южно-Сахалинске подростки устроили драку со стрельбой и набросились на очевидцев. Видео © Sakhalin.info
В Южно-Сахалинске группа подростков устроила драку со стрельбой из пистолета, после чего напала на сделавших замечание очевидцев. Об этом сообщает Sakhalin.info.
По данным издания, инцидент произошёл накануне. Между подростками и детьми возник конфликт, они начали бросать друг в друга снежки. Один из молодых людей имел при себе пистолет. Сначала он выстрелил в дверь подъезда, а затем под ноги ребёнка помладше.
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Очевидец вместе с родственником вышел на улицу и сделал замечание группе подростков, между ними завязалась словесная перепалка. Самого конфликтного подростка товарищи начали уводить со двора. В этот момент маленький ребёнок побежал в их сторону, за что буйный юноша ударил его ногой в лицо.
Мужчины на это отреагировали, и началась драка. Подростки напали на одного из взрослых и рассекли ему лицо. При этом полиция на вызов не приехала. Ребёнок, которого подросток ударил ногой, отделался ссадинами. После инцидента нападавший скрылся с места ЧП. По словам очевидцев, это уже не первый скандальный случай с участием именно этих подростков.
Ранее сообщалось, что житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика.
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