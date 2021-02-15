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В Южно-Сахалинске подростки устроили драку со стрельбой и набросились на очевидцев — видео

Полиция на вызов граждан так и не приехала.

15 февраля 2021, 03:59

В Южно-Сахалинске подростки устроили драку со стрельбой и набросились на очевидцев. Видео © Sakhalin.info

В Южно-Сахалинске группа подростков устроила драку со стрельбой из пистолета, после чего напала на сделавших замечание очевидцев. Об этом сообщает Sakhalin.info.

По данным издания, инцидент произошёл накануне. Между подростками и детьми возник конфликт, они начали бросать друг в друга снежки. Один из молодых людей имел при себе пистолет. Сначала он выстрелил в дверь подъезда, а затем под ноги ребёнка помладше.

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Очевидец вместе с родственником вышел на улицу и сделал замечание группе подростков, между ними завязалась словесная перепалка. Самого конфликтного подростка товарищи начали уводить со двора. В этот момент маленький ребёнок побежал в их сторону, за что буйный юноша ударил его ногой в лицо.

Мужчины на это отреагировали, и началась драка. Подростки напали на одного из взрослых и рассекли ему лицо. При этом полиция на вызов не приехала. Ребёнок, которого подросток ударил ногой, отделался ссадинами. После инцидента нападавший скрылся с места ЧП. По словам очевидцев, это уже не первый скандальный случай с участием именно этих подростков.

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Ранее сообщалось, что житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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