Песков объяснил слова Путина о том, что Россия не бросит Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что . Такое заявление глава государства озвучил ранее в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ.

"Вы знаете, там живёт много русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены соцобеспечения со стороны своего государства — Украины. Это люди, которым отказано в любых госуслугах. И именно РФ организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно РФ оказывает иную помощь этим людям. И РФ будет продолжать это делать, потому что если не РФ, то некому", — отметил представитель Кремля.