Песков объяснил слова Путина о том, что Россия не бросит Донбасс
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет оказывать помощь жителям региона, которые лишены соцобеспечения со стороны своего государства — Украины.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Такое заявление глава государства озвучил ранее в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ.
"Вы знаете, там живёт много русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены соцобеспечения со стороны своего государства — Украины. Это люди, которым отказано в любых госуслугах. И именно РФ организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно РФ оказывает иную помощь этим людям. И РФ будет продолжать это делать, потому что если не РФ, то некому", — отметил представитель Кремля.
А глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал эти слова Владимира Путина так: "У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами".
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