Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Песков объяснил слова Путина о том, что Россия не бросит Донбасс

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет оказывать помощь жителям региона, которые лишены соцобеспечения со стороны своего государства — Украины.

15 февраля 2021, 11:16
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Такое заявление глава государства озвучил ранее в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ.

"Вы знаете, там живёт много русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены соцобеспечения со стороны своего государства — Украины. Это люди, которым отказано в любых госуслугах. И именно РФ организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно РФ оказывает иную помощь этим людям. И РФ будет продолжать это делать, потому что если не РФ, то некому", отметил представитель Кремля.

Генерал СБУ предсказал Киеву потерю Донбасса за два месяца

Генерал СБУ предсказал Киеву потерю Донбасса за два месяца

А глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал эти слова Владимира Путина так: "У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами".


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комбат Народной милиции ДНР успел выбросить дочь из машины прямо во время покушения

сегодня в 12:22

В Кремле рассказали, когда обнародуют решение Путина по кандидатам в ЦИК

сегодня в 11:40

Тротуар завален строительными конструкциями: Лайф снял с дрона последствия обрушения лесов в центре Москвы

сегодня в 12:49

Анна Калашникова сломала зуб о кольцо с бриллиантом, спрятанное в торте от возлюбленного

сегодня в 12:59

Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника

сегодня в 12:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1