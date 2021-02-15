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Кремль — об акции с фонариками: вчера всё было спокойно

Меры принимаются лишь в отношении тех, кто нарушает закон, напомнили там.

15 февраля 2021, 11:22
<p>Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС</p>

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Акция с выходом людей на улицу с фонариками вечером 14 февраля в разных городах России прошла спокойно, непосредственных нарушений закона зафиксировано не было. Кроме того, граждане не мешали движению автомобилей. Об этом, комментируя мероприятие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, ходили отдельные люди с фонариками. Прекрасно. Может быть, кто-то влюблённый. Кто-то, может быть, против чего-то протестовал. Кто-то — просто за компанию, не понимая, зачем нужно фонарик зажигать. Но главное, не нарушали закон. Поэтому всё было спокойно", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина журналистам.

Песков добавил, что Кремль традиционно высоко оценивает эффективность работы представителей органов охраны правопорядка. Он подчеркнул, что необходимые меры принимаются лишь в отношении граждан, нарушающих закон.

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Напомним, днём 14 февраля в Москве и Петербурге прошли немногочисленные женские акции в поддержку жены блогера Алексея Навального Юлии, которая ранее уехала в Германию.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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