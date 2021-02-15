В центре Москвы строительные леса рухнули на прохожих, есть пострадавшие — видео
Существует угроза дальнейшего обрушения.
Строительные леса рухнули на прохожих в центре Москвы. Видео © Соцсети
Строительные леса рухнули на прохожих в самом центре Москвы. Инцидент произошёл в районе Китай-города, на Лубянском проезде. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта. По предварительной информации, которая пока официально не подтверждена, пострадали четыре человека.
Уточняется, что движение у дома № 21, строение 2 по Лубянскому проезду открыто по одной полосе, оно затруднено. Автолюбителей просят выбирать пути объезда. Как передаёт агентство "Москва" со ссылкой на источник, леса упали на временный пешеходный переход. Под завалами может находиться один человек. По данным ТАСС, существует угроза дальнейшего обрушения.
А осенью 2020-го похожий инцидент произошёл в столичном 1-м Тверском-Ямском переулке. Там леса рухнули на прохожих и авто.
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