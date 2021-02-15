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Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией

Брюссель сознательно разрушил их каркас, подчеркнул дипломат.

15 февраля 2021, 11:38
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что каркас отношений между Евросоюзом и Россией был сознательно разрушен Брюсселем. Он также добавил, что попустительство ЕС в отношении нарушения прав русскоязычных говорит об отдалении ЕС от России.

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, как этот разрыв происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Лавров подчеркнул, что Москва будет развивать отношения с отдельными европейскими государствами. Более того, РФ готова к нормализации отношений с Брюсселем.

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников", — указал министр.

В ЕС "приняли к сведению" слова Лаврова о готовности к прекращению отношений

В ЕС "приняли к сведению" слова Лаврова о готовности к прекращению отношений

Напомним, Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, при этом подчеркнул, что Москва этого бы не хотела. В МИД РФ уточнили, что Россия призывает к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, но в то же время она готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе Брюсселя. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет инициатором отказа от сотрудничества с ЕС, однако, "если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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