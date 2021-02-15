Жуткая Алёнка из Нововоронежа ушла с молотка за 2,6 млн
Памятник демонтировали и выставили на торги после того, как он привёл в ужас местных жителей.
Фото © Соцсети. Коллаж © LIFE
Жутковатый памятник Алёнке из Нововоронежа продали на онлайн-аукционе. Изначально за статую просили 1 млн рублей, стоимость на торгах повышали 33 раза, в итоге печально известную Алёнку купили за 2,6 млн.
Как рассказал Лайфу организатор торгов, новой хозяйкой памятника стала некая Елена О., но она пока не готова комментировать покупку и отказывается общаться со СМИ.
Напомним, что открыли памятник 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь. Местных жителей, однако, скульптура привела в ужас. Из-за реакции селян над жуткой красавицей сразу нависла угроза, памятник демонтировали, а затем и выставили на торги. А к 12 июня в селе планируют установить новый памятник — на этот раз из бронзы и более "душевный".
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