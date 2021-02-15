Жуткая Алёнка из Нововоронежа ушла с молотка за 2,6 млн

Жутковатый памятник Алёнке из Нововоронежа продали на онлайн-аукционе. Изначально за статую просили 1 млн рублей, стоимость на торгах повышали 33 раза, в итоге печально известную Алёнку купили за 2,6 млн.

Как рассказал Лайфу организатор торгов, новой хозяйкой памятника стала некая Елена О., но она пока не готова комментировать покупку и отказывается общаться со СМИ.