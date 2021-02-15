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В Петербурге усилили патрулирование рек и каналов из-за большого числа гуляющих по льду людей

На прошлой неделе с него ежедневно выводили до 500 человек.

15 февраля 2021, 13:20

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Власти Санкт-Петербурга усилили патрулирование рек и каналов, так как горожане пренебрегают предупреждениями и выходят гулять на лёд. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"На прошлой неделе были случаи, когда спасатели выводили со льда до 500 человек в день. В связи с этим было принято решение усилить предупредительную работу по предотвращению выхода людей на лёд. Особенно это касается детей", — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что запрет на выход на водоёмы даже в очень морозную погоду оправдан, так как из-за специфики течения Невы и других рек лёд во многих местах остался непрочным, а где-то и вовсе отсутствует. Тем более в акватории Невы регулярно ходит ледокол "Невская застава".

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В центре города практикуются пешие патрули — осуществлять проверки с помощью спецтехники сложно из-за низких мостов, которыми славится историческая часть Санкт-Петербурга. Выявленных нарушителей инспекторы поднимают на берег и проводят с ними беседы. За прогулку по водоёму можно получить штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Сургута пробурил лёд и получил горящий факел.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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