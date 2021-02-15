Учёные нашли во льдах Антарктиды неизвестных животных. Они похожи на губок

Группа учёных под руководством биогеографа Хью Гриффитса из Британской антарктической службы в ходе исследовательских работ обнаружила неизвестных до сих пор животных. Находка была сделана на глубине 900 метров в районе ледника Фильхнера.

По данным журнала Frontiers in Marine Science, где опубликованы материалы учёных, в одной из скважин найден булыжник, облепленный неизвестными существами, по внешнему виду похожими на губок. Исследователи предполагают, что это водные организмы, которые обитают на морском дне, прикрепляясь к скалам. Однако вероятность встречи их под шельфовыми ледниками очень мала. Жизнь этих животных зависит от притока воды — из неё они получают пищу.

"Наше открытие поднимает больше вопросов, чем даёт ответов. Как эти животные туда попали? Чем они питаются? Как долго там находятся? Насколько часто встречаются такие булыжники, покрытые живыми существами? И, наконец, что случится с ними, если ледник разрушится?", — рассказал Гриффитс изданию EurekAlert!.

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