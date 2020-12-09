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На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление

Через 20–40 лет на Аляске может пропасть многолетняя мерзлота.

9 декабря 2020, 03:06

Специалисты Национального управления океанографии и атмосферы США зарегистрировали рекордно быстрое потепление на Северном полюсе. Об этом говорится в отчёте Arctic Report Card 2020.

Согласно ему, температура на Северном полюсе впервые с 2012 года побила рекорд критической отметки, а сам полюс нагревался в два раза быстрее остальной части планеты.

Устойчивая трансформация в более тёплую, менее замёрзшую и биологически изменённую Арктику остаётся очевидной, — говорится в отчёте.

За три месяца почти не увидели льда. Российские учёные сделали открытие в Арктике

За три месяца почти не увидели льда. Российские учёные сделали открытие в Арктике

Влияние глобального потепления уже видно невооружённым взглядом.

По данным исследователей, через 20–40 лет на Аляске может пропасть многолетняя мерзлота, а Арктика рискует лишиться морского льда.

Улучшения ситуации в ближайшие годы не предвидится, следует из отчёта учёных. Возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году, также не будет.

Ранее учёный объяснил, как изменится климат в России из-за глобального потепления.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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