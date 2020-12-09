На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление
Через 20–40 лет на Аляске может пропасть многолетняя мерзлота.
Специалисты Национального управления океанографии и атмосферы США зарегистрировали рекордно быстрое потепление на Северном полюсе. Об этом говорится в отчёте Arctic Report Card 2020.
Согласно ему, температура на Северном полюсе впервые с 2012 года побила рекорд критической отметки, а сам полюс нагревался в два раза быстрее остальной части планеты.
— Устойчивая трансформация в более тёплую, менее замёрзшую и биологически изменённую Арктику остаётся очевидной, — говорится в отчёте.
За три месяца почти не увидели льда. Российские учёные сделали открытие в АрктикеВлияние глобального потепления уже видно невооружённым взглядом.
По данным исследователей, через 20–40 лет на Аляске может пропасть многолетняя мерзлота, а Арктика рискует лишиться морского льда.
Улучшения ситуации в ближайшие годы не предвидится, следует из отчёта учёных. Возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году, также не будет.
Ранее учёный объяснил, как изменится климат в России из-за глобального потепления.
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