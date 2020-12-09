"Комплекс неполноценности и зависть". Познер объяснил причину ненависти многих россиян к демократии
По его словам, граждане рассуждают о незнакомом им предмете.
Фото © Instagram / pozneronline
Журналист Владимир Познер ответил на вопрос читателя своего сайта, почему россияне негативно относятся к демократии.
Он отметил, что в России никогда не было демократии: ни в советский, ни в царский период, — поэтому граждане рассуждают о незнакомом им предмете.
"Один из величайших преступников". Познер оценил роль Сталина в историиЖурналист напомнил, что именно бывший лидер СССР создал систему ГУЛАГ и принудительно депортировал народы.
По мнению Познера, россияне не смогут ответить на вопрос, что такое либерализм. При этом большинство будет за равноправие, доступность и прозрачность выборов, здравоохранение для всех и свободу слова, не понимая, что это и есть демократические ценности.
— В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии, — приводятся слова журналиста на сайте "Познер Online".
Ранее Познер рассказал, могут ли США расколоться на два государства из-за выборов.
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