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"Комплекс неполноценности и зависть". Познер объяснил причину ненависти многих россиян к демократии

По его словам, граждане рассуждают о незнакомом им предмете.

9 декабря 2020, 02:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/pozneronline/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pozneronline</a></p>

Фото © Instagram / pozneronline

Журналист Владимир Познер ответил на вопрос читателя своего сайта, почему россияне негативно относятся к демократии.

Он отметил, что в России никогда не было демократии: ни в советский, ни в царский период, — поэтому граждане рассуждают о незнакомом им предмете.

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Журналист напомнил, что именно бывший лидер СССР создал систему ГУЛАГ и принудительно депортировал народы.

По мнению Познера, россияне не смогут ответить на вопрос, что такое либерализм. При этом большинство будет за равноправие, доступность и прозрачность выборов, здравоохранение для всех и свободу слова, не понимая, что это и есть демократические ценности.

В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии, приводятся слова журналиста на сайте "Познер Online".

Ранее Познер рассказал, могут ли США расколоться на два государства из-за выборов.

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Хомякова Дарья

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