"Комплекс неполноценности и зависть". Познер объяснил причину ненависти многих россиян к демократии

Журналист Владимир Познер ответил на вопрос читателя своего сайта, почему россияне негативно относятся к демократии.

Он отметил, что в России никогда не было демократии: ни в советский, ни в царский период, — поэтому граждане рассуждают о незнакомом им предмете.

По мнению Познера, россияне не смогут ответить на вопрос, что такое либерализм. При этом большинство будет за равноправие, доступность и прозрачность выборов, здравоохранение для всех и свободу слова, не понимая, что это и есть демократические ценности.

— В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии, — приводятся слова журналиста на сайте "Познер Online".

Ранее Познер рассказал, могут ли США расколоться на два государства из-за выборов.