"Противоречит многим фактам". Пушков ответил экс-советнику Ельцина на слова о виновнике распада СССР

Ранее Шахрай в интервью газете "Взгляд" заявил, что именно Горбачёв стал катализатором процесса развала СССР, когда 24 августа 1991 года сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС. Обвинять же в случившемся Ельцина, по его словам, то же самое, что обвинять врача, который приехал на вызов скорой помощи и выписал свидетельство о смерти.