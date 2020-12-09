"Противоречит многим фактам". Пушков ответил экс-советнику Ельцина на слова о виновнике распада СССР
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По мнению сенатора, их нельзя воспринимать всерьёз.
Сенатор Алексей Пушков ответил на слова экс-советника первого президента России Бориса Ельцина Сергея Шахрая о том, что главным виновником развала СССР является последний советский лидер Михаил Горбачёв.
Ранее Шахрай в интервью газете "Взгляд" заявил, что именно Горбачёв стал катализатором процесса развала СССР, когда 24 августа 1991 года сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС. Обвинять же в случившемся Ельцина, по его словам, то же самое, что обвинять врача, который приехал на вызов скорой помощи и выписал свидетельство о смерти.
— Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьёз, — написал Пушков в телеграм-канале.
Сенатор добавил, что утвердившуюся в общественном сознании точку зрения слова Шахрая не изменят.
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