"Один из величайших преступников". Познер оценил роль Сталина в истории

Журналист напомнил, что именно бывший лидер СССР создал систему ГУЛАГ и принудительно депортировал народы.

Телеведущий Владимир Познер оценил роль Иосифа Сталина в советской истории и назвал его одним из величайших преступников.

Таким образом телеведущий ответил на вопрос некоего Олега Литвишко, который поинтересовался, можно ли судить лидеров прошлого с современных позиций. Мужчина отметил, что деяния Ивана Грозного и Петра Первого тоже не всегда были гуманными, но тем не менее этих правителей считают великими.

— Ваш посыл заключается в том, что Сталин не делал ничего такого ужасного, чего не делали другие. Во-первых, это не так (об этом чуть ниже). Во-вторых, тогда и Гитлера не следует осуждать, с чем не согласится с вами Нюрнбергский трибунал, — написал Познер на своём сайте.

Журналист назвал сравнения бывшего советского лидера с другими историческими деятелями некорректными и подчеркнул, что параллели не выдерживают критики. Телеведущий напомнил, что делом рук Сталина стало создание системы ГУЛАГ и принудительная депортация народов в Советском Союзе.

— Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории ещё предстоит свершиться, — заключил Познер.