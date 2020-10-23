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Регион
Опубликовано 23 октября 2020, 05:19
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"Один из величайших преступников". Познер оценил роль Сталина в истории

Журналист напомнил, что именно бывший лидер СССР создал систему ГУЛАГ и принудительно депортировал народы.

Телеведущий Владимир Познер оценил роль Иосифа Сталина в советской истории и назвал его одним из величайших преступников.

Таким образом телеведущий ответил на вопрос некоего Олега Литвишко, который поинтересовался, можно ли судить лидеров прошлого с современных позиций. Мужчина отметил, что деяния Ивана Грозного и Петра Первого тоже не всегда были гуманными, но тем не менее этих правителей считают великими.

Ваш посыл заключается в том, что Сталин не делал ничего такого ужасного, чего не делали другие. Во-первых, это не так (об этом чуть ниже). Во-вторых, тогда и Гитлера не следует осуждать, с чем не согласится с вами Нюрнбергский трибунал, написал Познер на своём сайте.

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Журналист назвал сравнения бывшего советского лидера с другими историческими деятелями некорректными и подчеркнул, что параллели не выдерживают критики. Телеведущий напомнил, что делом рук Сталина стало создание системы ГУЛАГ и принудительная депортация народов в Советском Союзе.

Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории ещё предстоит свершиться, — заключил Познер.

Ранее телеведущий назвал идиотским отношение Запада к российской вакцине от CoViD-19, отметив, что политика берёт верх над разумом.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Хомякова
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