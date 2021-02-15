Названы самые популярные у россиян в День всех влюблённых песни

Специалисты аудиосервиса "Сберзвук" и онлайн-кинотеатра Okko (обе компании входят в экосистему Сбера) выяснили, какие песни и фильмы о любви были в топе у россиян в День святого Валентина. Результаты исследования аналитиков есть в распоряжении Лайфа.

В "Сберзвуке" представлено около двух миллионов треков о любви, влюблённости и страсти. Специалисты сервиса и музыкальная редакция проанализировали, какие композиции стали самыми популярными в День всех влюблённых в этом году, и составили из них плейлист.

Так, на первом месте рейтинга — лёгкая и позитивная песня "Моя любовь" от Jah Khalib. На втором месте оказался самый популярный трек 2020 года по версии пользователей "Сберзвука" — "Любимка" Niletto. На третьем — снова Niletto, но уже в тандеме со звездой Black Star Клавой Кокой и песней "Краш". Четвёртую позицию заняла композиция "ЯТЛ" от Zivert. За ней следует ода разбитым чувствам "А если это любовь?" от рэп-дуэта HammAli & Navai.

В то же время по количеству прослушиваний в лидеры вышел трек "Поболело и прошло" московского артиста Hensy. Также в списке оказались "Чувства" украинской поп-группы Artik & Asti и трогательный трек "Любимый человек" исполнительницы Anivar, который она посвятила своему мужу.

Как выяснили аналитики, День святого Валентина с Okko в этом году провело на 53% больше зрителей, чем в прошлом. Из более чем 80 тысяч единиц контента библиотеки мультимедийного сервиса наибольшей популярностью в этот день пользовались драмы, комедии и боевики.

Лидером по просмотрам стал фильм "Обратная связь", комедия по оригинальному сценарию мастеров мужских диалогов "Квартета И". На втором месте с небольшим отрывом оказалась картина "Аквамен", настоящий девятый вал в мире блокбастеров. Закрывает топ-3 просмотра не самый романтичный, но при этом зрелищный "Джокер". А замыкают десятку лидеров недавние премьеры онлайн-сервиса "Чудо-женщина: 1984" и "Дорогие товарищи". Кроме прочего, в категории мелодрам наибольшей популярностью у россиян пользовались фильмы "Стрельцов", "На 50 оттенков темнее" и "Аладдин".

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