ВОЗ рекомендовала делать прививки от ковида даже переболевшим

Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим коронавирусом тоже сделать прививку от СoViD-19. Об этом заявила в интервью, опубликованном в "Твиттере", главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Как пояснила Сваминатан, не у всех переболевших ковидом вырабатывается сильный иммунный ответ, у некоторых он очень слабый. Особенно это касается тех, кто болел в лёгкой форме или бессимптомно. Поэтому ВОЗ всё-таки рекомендует сделать прививку, отметила она.

"Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", — подчеркнула эксперт ВОЗ, добавив, что вакцинироваться могут лишь люди старше 18 лет.

Учёные пока не выяснили, как долго сохраняются антитела в организме человека, так как пока недостаточно всех данных, добавила Сваминатан.

Ранее Лайф писал, что учёные выяснили, какие штаммы коронавируса гораздо опаснее "британских". Их одинаково тяжело переносят как переболевшие ковидом, так и вакцинированные люди.

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