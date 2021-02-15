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Категорий: 18

ВОЗ рекомендовала делать прививки от ковида даже переболевшим

Это связано с тем, что не у всех перенёсших инфекцию развивается сильный иммунный ответ.

15 февраля 2021, 13:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим коронавирусом тоже сделать прививку от СoViD-19. Об этом заявила в интервью, опубликованном в "Твиттере", главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

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Как пояснила Сваминатан, не у всех переболевших ковидом вырабатывается сильный иммунный ответ, у некоторых он очень слабый. Особенно это касается тех, кто болел в лёгкой форме или бессимптомно. Поэтому ВОЗ всё-таки рекомендует сделать прививку, отметила она.

"Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", — подчеркнула эксперт ВОЗ, добавив, что вакцинироваться могут лишь люди старше 18 лет.

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Учёные пока не выяснили, как долго сохраняются антитела в организме человека, так как пока недостаточно всех данных, добавила Сваминатан.

Ранее Лайф писал, что учёные выяснили, какие штаммы коронавируса гораздо опаснее "британских". Их одинаково тяжело переносят как переболевшие ковидом, так и вакцинированные люди.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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