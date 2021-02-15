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В Госдуме предложили отменить штрафы за ряд нарушений на митингах

В пакете внесённых в ГД документов нет отзыва кабмина на данную инициативу.

15 февраля 2021, 13:54
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">duma.gov.ru</a></p>

Фото © duma.gov.ru

Депутат Госдумы, член Комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев (фракция "Единая Россия") внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который отменяет административную ответственность за ряд нарушений порядка проведения митингов и демонстраций, а также за организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе.

Поправки планируется внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, депутат предлагает исключить положения, посвящённые ответственности за нарушения на митингах. Предлагается отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или их имуществу, но при этом не несёт уголовно наказуемого деяния.

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Также из КоАП предлагается исключить статью, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, если оно повлекло за собой нарушение общественного порядка. Как отметил автор инициативы, закон о митингах подразумевает такие виды публичных мероприятий, как собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование.

"Понятия "массовое присутствие граждан" и "группа граждан", используемые при определении указанных выше мероприятий, не раскрыты в количественном выражении. Это значит, что любые скопления граждан, не подпадающие под мероприятие, могут быть квалифицированы как нарушение и будут основанием для привлечения к административной ответственности", сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Барышев подчеркнул, что такое обстоятельство вводит в заблуждение общество в вопросе допустимого поведения в общественных местах. Кроме того, правоприменительная практика "показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на своё усмотрение", отметил он в документе.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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