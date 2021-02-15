В Госдуме предложили отменить штрафы за ряд нарушений на митингах

В пакете внесённых в ГД документов нет отзыва кабмина на данную инициативу.

Депутат Госдумы, член Комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев (фракция "Единая Россия") внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который отменяет административную ответственность за ряд нарушений порядка проведения митингов и демонстраций, а также за организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе.

Поправки планируется внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, депутат предлагает исключить положения, посвящённые ответственности за нарушения на митингах. Предлагается отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или их имуществу, но при этом не несёт уголовно наказуемого деяния.

Также из КоАП предлагается исключить статью, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, если оно повлекло за собой нарушение общественного порядка. Как отметил автор инициативы, закон о митингах подразумевает такие виды публичных мероприятий, как собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование.

"Понятия "массовое присутствие граждан" и "группа граждан", используемые при определении указанных выше мероприятий, не раскрыты в количественном выражении. Это значит, что любые скопления граждан, не подпадающие под мероприятие, могут быть квалифицированы как нарушение и будут основанием для привлечения к административной ответственности", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Барышев подчеркнул, что такое обстоятельство вводит в заблуждение общество в вопросе допустимого поведения в общественных местах. Кроме того, правоприменительная практика "показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на своё усмотрение", отметил он в документе.