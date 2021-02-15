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Шнуров станцевал с беременной женой на яхте — видео

Артист поделился трогательными кадрами своей семейной жизни.

15 февраля 2021, 13:57

Музыкант Сергей Шнуров крайне редко демонстрирует свою личную жизнь публике, но в День всех влюблённых музыкант решил сделать исключение. Так, вчера он опубликовал весьма трогательный ролик с беременной женой, сообщает портал "Дни.ру".

Шнуров станцевал с беременной женой на яхте. Видео © Instagram / shnurovs

На кадрах видно, как супруги танцуют на яхте на фоне ночного пейзажа с огнями набережной. Шнуров нежно целует в щёку свою избранницу, аккуратно поддерживая её за талию.

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Напомним, Шнуров и Ольга Абрамова узаконили отношения 20 октября 2018 года. Ранее музыкант поделился планами на ребёнка со своей молодой супругой. До этого он был женат на Матильде Мозговой, брак с которой продлился почти восемь лет.

Сергей Шнуров — один из самых скандальных артистов на современной российской эстраде, участник группы "Ленинград", основатель группы "Рубль" и ряда менее известных проектов. На протяжении практически всей музыкальной карьеры певца сопровождают различные скандалы и сплетни. Из-за содержащейся в песнях артиста ненормативной лексики многие его композиции были запрещены на телевидении и радио. Подробнее о биографии артиста читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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